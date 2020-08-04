Мастер спорта России по художественной гимнастике Виктория Шмарина провела мастер-класс для юных дагестанок, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минспорта региона.
Виктория Шмарина провела тренировочное занятие по спортивной гимнастике в Дагестане
- Автор Мадина
- 04 августа, 2020. Вторник 14:23
В Дагестан Шмарина приехала по приглашению главы Федерации художественной гимнастики Дагестана Тамилы Муртузалиевой, дабы повысить навыки юных спортсменок региона и для популяризации данного вида спорта.
Виктория провела 5-дневный курс для юных девушек и тренеров на базе Школы высшего спортивного мастерства имени Али Алиева.
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