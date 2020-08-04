ЗАМАНА - Виктория Шмарина провела тренировочное занятие по спортивной гимнастике в Дагестане

Виктория Шмарина провела тренировочное занятие по спортивной гимнастике в Дагестане

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04 августа, 2020. Вторник 14:23
Виктория Шмарина провела тренировочное занятие по спортивной гимнастике в Дагестане

Мастер спорта России по художественной гимнастике Виктория Шмарина провела мастер-класс для юных дагестанок, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минспорта региона.

Виктория Шмарина провела тренировочное занятие по спортивной гимнастике в Дагестане
Общество

В Дагестан Шмарина приехала по приглашению главы Федерации художественной гимнастики Дагестана Тамилы Муртузалиевой, дабы повысить навыки юных спортсменок региона и для популяризации данного вида спорта.

Виктория провела 5-дневный курс для юных девушек и тренеров на базе Школы высшего спортивного мастерства имени Али Алиева.

 

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