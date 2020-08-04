В общем в регионе было выявлено 9435 заражений коронавирусом. Из них 8443 человека вылечились, 446 скончались.
В Дагестане зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 04 августа, 2020. Вторник 13:07
В Дагестане зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на оперативный штаб региона.
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