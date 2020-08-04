Ученые уточняют, что технологии разрабатываются на основе слоистых наноматериалов нового поколения. Этот проект даст возможность разрабатывать абсолютно
новые технологии генерации и преобразования энергии по образцу живой природы. Иначе их называют природоподобными технологиями возобновляемой энергетики. Подробнее можно прочитать тут.
Ученые ДГУ начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики
- Автор Мадина
- 04 августа, 2020. Вторник 11:57
Ученые ДГУ начали создание «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.
Ученые уточняют, что технологии разрабатываются на основе слоистых наноматериалов нового поколения. Этот проект даст возможность разрабатывать абсолютно
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