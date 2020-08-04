ЗАМАНА - Ученые ДГУ начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики

Ученые ДГУ начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики

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04 августа, 2020. Вторник 11:57
Ученые ДГУ начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики

Ученые ДГУ начали создание «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.

Ученые ДГУ начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики
Общество

Ученые уточняют, что технологии разрабатываются на основе слоистых наноматериалов нового поколения. Этот проект даст возможность разрабатывать абсолютно
новые технологии генерации и преобразования энергии по образцу живой природы. Иначе их называют природоподобными технологиями возобновляемой энергетики. Подробнее можно прочитать тут.

 

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