Египет позвал Илона Маска проверить могилы строителей пирамид

Правительство Египта приглашает руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска проверить могилы строителей пирамид, дабы увериться в том, что их построили не инопланетяне. Такое предложение поступило от главы министерства международного сотрудничества страны Рании Аль-Машат в Twitter.

Министр написала, что приглашает Маска и SpaceX исследовать работы о том, как были построены пирамиды. Если Маск примет приглашение, то сможет изучить и гробницы строителей пирамид. 31 июля Илон Маск в своем Twitter написал, что пирамиды Египта построили инопланетяне. Археолог Захи Хавас назвал слова Маска галлюцинацией. По его словам, заявление Маска ничего не стоит, ведь уже давно доказано, что пирамиды были построены людьми.