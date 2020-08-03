Республиканская офтальмологическая больница получила современный аппарат, позволяющий проводить редкие для Дагестана операции

Отныне жители Дагестана для лечения витреоретинальных патологий могут оставаться в пределах республики. Подобные операции на современном оборудовании будут проводить в Республиканской офтальмологической больнице по полису ОМС. Абсолютно безвозмездно. Нужно подчеркнуть, что РОБ собирается приобрести инновационное оборудование хирургии катаракты компании Alcon. Подробнее можно прочитать тут.