ЗАМАНА - Республиканская офтальмологическая больница получила современный аппарат, позволяющий проводить редкие для Дагестана операции

Республиканская офтальмологическая больница получила современный аппарат, позволяющий проводить редкие для Дагестана операции

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03 августа, 2020. Понедельник 15:17
Республиканская офтальмологическая больница получила современный аппарат, позволяющий проводить редкие для Дагестана операции

Экспертами дагестанской офтальмологической больницы теперь проводятся редкие для республики операции, которые помогают лечить серьезные болезни, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

Республиканская офтальмологическая больница получила современный аппарат, позволяющий проводить редкие для Дагестана операции
Общество

Отныне жители Дагестана для лечения витреоретинальных патологий могут оставаться в пределах республики. Подобные операции на современном оборудовании будут проводить в Республиканской офтальмологической больнице по полису ОМС. Абсолютно безвозмездно. Нужно подчеркнуть, что РОБ собирается приобрести инновационное оборудование хирургии катаракты компании Alcon. Подробнее можно прочитать тут.

 

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