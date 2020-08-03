Отныне жители Дагестана для лечения витреоретинальных патологий могут оставаться в пределах республики. Подобные операции на современном оборудовании будут проводить в Республиканской офтальмологической больнице по полису ОМС. Абсолютно безвозмездно. Нужно подчеркнуть, что РОБ собирается приобрести инновационное оборудование хирургии катаракты компании Alcon. Подробнее можно прочитать тут.
Республиканская офтальмологическая больница получила современный аппарат, позволяющий проводить редкие для Дагестана операции
- Автор Мадина
- 03 августа, 2020. Понедельник 15:17
Экспертами дагестанской офтальмологической больницы теперь проводятся редкие для республики операции, которые помогают лечить серьезные болезни, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.
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