Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Источник песчаника находится в 25 километрах от Стоунхенджа, сообщает журнал Science Advances.

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.

Как сообщается в исследовании, источник и химический состав всех сарсенов одинаков. Из этого следует, что они были добыты и размещены в Стоунхендже одновременно.

По какой причине в регионе, где таких камней огромное количество, строители выбрали именно эту отдаленную каменоломню, археологи пока выяснить не могут.