ЗАМАНА - Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

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31 июля, 2020. Пятница 15:48
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Источник песчаника находится в 25 километрах от Стоунхенджа, сообщает журнал Science Advances.

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Общество

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.

Как сообщается в исследовании, источник и химический состав всех сарсенов одинаков. Из этого следует, что они были добыты и размещены в Стоунхендже одновременно.

По какой причине в регионе, где таких камней огромное количество, строители выбрали именно эту отдаленную каменоломню, археологи пока выяснить не могут.

 

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