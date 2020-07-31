ЗАМАНА - Через границу в Дагестане из Азербайджана вернулись 420 россиян

Через границу в Дагестане из Азербайджана вернулись 420 россиян

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31 июля, 2020. Пятница 16:54
Через границу в Дагестане из Азербайджана вернулись 420 россиян

На территории Азербайджана находится 280 российских граждан, пишет издание "Зори Табасарана".

Через границу в Дагестане из Азербайджана вернулись 420 россиян
Общество

Перешли на территорию России 420 граждан РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства РЖ Рамазан Джафаров на собрании оперативного штаба по коронавирусу 30 июля. 

Как он сообщил, приехавшие из Азербайджана российские граждане, которые в данный момент пребывают на территории Дагестана, по согласованию с Роспотребнадзором региона будут жить в обсерваторах.

У всех граждан была измерена температура, а через 2 недели будут проводиться обследования.и

 

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