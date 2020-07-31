Перешли на территорию России 420 граждан РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства РЖ Рамазан Джафаров на собрании оперативного штаба по коронавирусу 30 июля.

Как он сообщил, приехавшие из Азербайджана российские граждане, которые в данный момент пребывают на территории Дагестана, по согласованию с Роспотребнадзором региона будут жить в обсерваторах.

У всех граждан была измерена температура, а через 2 недели будут проводиться обследования.и