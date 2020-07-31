Перешли на территорию России 420 граждан РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства РЖ Рамазан Джафаров на собрании оперативного штаба по коронавирусу 30 июля.
Через границу в Дагестане из Азербайджана вернулись 420 россиян
- Автор Мадина
- 31 июля, 2020. Пятница 16:54
На территории Азербайджана находится 280 российских граждан, пишет издание "Зори Табасарана".
Как он сообщил, приехавшие из Азербайджана российские граждане, которые в данный момент пребывают на территории Дагестана, по согласованию с Роспотребнадзором региона будут жить в обсерваторах.
У всех граждан была измерена температура, а через 2 недели будут проводиться обследования.и
Последнее от Мадина
- В Дагестане собираются привить от гриппа примерно 2 млн человек
- УФСИН по Дагестану предотвратило попадание на «зону» партии мобильников
- В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
- Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
- «Российским боевикам» предоставили белорусских адвокатов