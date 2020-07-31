В общем в Дагестане за период эпидемии выявлено 9266 случаев заражения коронавирусом. 8229 человек вылечились. 445 пациентов скончались.
В Дагестане за сутки выявлено 43 случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 31 июля, 2020. Пятница 12:51
В Дагестане за сутки выявлено 43 случая заражения коронавирусом, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на оперативный штаб Махачкалы.
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