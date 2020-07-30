Вчера, 29 июля, руководители Фонда капитального ремонта РД провели встречу с жителями многоэтажного дома с участием врио главы Фонда капремонта Салама Гасайниева и представителей администрации Кировского района столицы республики, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Фонда в четверг.

На встрече с жителями домов была обсуждена тема проведения капитального ремонта многоэтажного дома по улице Громова, 4 в рамках реализации краткосрочного плана текущего года. В финальные минуты встречи жители дома заверили представителей Фонда в дальнейшей активности в вопросе сборов. Подробнее можно прочитать тут.