ЗАМАНА - Руководство Фонда капремонта Дагестана встретилось с собственниками жилья

Руководство Фонда капремонта Дагестана встретилось с собственниками жилья

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30 июля, 2020. Четверг 17:20
Руководство Фонда капремонта Дагестана встретилось с собственниками жилья

Вчера, 29 июля, руководители Фонда капитального ремонта РД провели встречу с жителями многоэтажного дома с участием врио главы Фонда капремонта Салама Гасайниева и представителей администрации Кировского района столицы республики, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Фонда в четверг.

Руководство Фонда капремонта Дагестана встретилось с собственниками жилья
Общество

На встрече с жителями домов была обсуждена тема проведения капитального ремонта многоэтажного дома по улице Громова, 4 в рамках реализации краткосрочного плана текущего года. В финальные минуты встречи жители дома заверили представителей Фонда в дальнейшей активности в вопросе сборов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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