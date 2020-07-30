ЗАМАНА - В Махачкале для забоя скота на Курбан-байрам выделены две площадки

В Махачкале для забоя скота на Курбан-байрам выделены две площадки

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30 июля, 2020. Четверг 15:01
В Махачкале для забоя скота на Курбан-байрам выделены две площадки

В дагестанской столице для забоя жертвенного животного в дни празднования Курбан-байрам выделены специальные площадки в районе Торговом доме «Киргу» и на территории ипподрома. Данную информацию сообщили в пресс-службе Муфтията РД.

В Махачкале для забоя скота на Курбан-байрам выделены две площадки
Общество

В прошедшей понедельник председатель Муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов во главе делегации Муфтията посетил указанные площадки. В ходе визита делегация была ознакомлена с поцессом подготовки к проведению обряда жертвоприношения.

Согласно информации, представленной источником, все четыре дня с 31 июля по 3 августа Муфтият региона организует в местах забоя дежурства волонтёров и определит места для совершения намаза.

На всё время праздника на пунктах забоя организуют горячее питание, установят холодильники с водой для поставщиков жертвенных животных, волонтёров и прочих участников мероприятия.

 

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