Муфтият призывает дагестанцев соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама

Представитель Муфтията Республики Дагестан Абдулла Аджимоллаев обратился к жителям региона перед священным праздником Курбан-байрам с просьбой соблюдать все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама.

Аджимоллаевым было отмечено, что статистика по распространению COVID-19 по региону оставляет желать лучшего, вследствие чего жители не могут полноценно вернуться к привычному укладу жизни.

Также ведомством уточняется, что праздничный намаз проведут в каждой мечети. Намаз является желательным, но не обязательным, его также можно сделать дома.