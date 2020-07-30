Аджимоллаевым было отмечено, что статистика по распространению COVID-19 по региону оставляет желать лучшего, вследствие чего жители не могут полноценно вернуться к привычному укладу жизни.
Также ведомством уточняется, что праздничный намаз проведут в каждой мечети. Намаз является желательным, но не обязательным, его также можно сделать дома.
Муфтият призывает дагестанцев соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама
- Автор Габи
- 30 июля, 2020. Четверг 14:55
Представитель Муфтията Республики Дагестан Абдулла Аджимоллаев обратился к жителям региона перед священным праздником Курбан-байрам с просьбой соблюдать все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама.
Аджимоллаевым было отмечено, что статистика по распространению COVID-19 по региону оставляет желать лучшего, вследствие чего жители не могут полноценно вернуться к привычному укладу жизни.
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