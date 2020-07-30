ЗАМАНА - Муфтият призывает дагестанцев соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама

Муфтият призывает дагестанцев соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама

Автор
30 июля, 2020. Четверг 14:55
Муфтият призывает дагестанцев соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама

Представитель Муфтията Республики Дагестан Абдулла Аджимоллаев обратился к жителям региона перед священным праздником Курбан-байрам с просьбой соблюдать все меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама.

Муфтият призывает дагестанцев соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при праздновании Курбан-байрама
Общество

Аджимоллаевым было отмечено, что статистика по распространению COVID-19 по региону оставляет желать лучшего, вследствие чего жители не могут полноценно вернуться к привычному укладу жизни.
Также ведомством уточняется, что праздничный намаз проведут в каждой мечети. Намаз является желательным, но не обязательным, его также можно сделать дома.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top