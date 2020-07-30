В общем за время эпидемии в Дагестане выявлено 9223 случаев заражения коронавирусом. 8174 пациентов вылечились. 445 человек скончались.
В Дагестане за сутки зафиксировано 40 заражений коронавирусом
- Автор Мадина
- 30 июля, 2020. Четверг 12:28
В Дагестане за сутки выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Махачкалы.
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