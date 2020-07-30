Михаил Бабич и Артём Здунов ознакомились с исторической частью Дербента

Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич в рамках рабочего визита в Дербент вместе с премьер-министром РД Артёмом Здуновым и главой города Хизри Абакаровым посетил переулок Казем-Бека и древнюю цитадель Нарын-кала, пишет пресс-служба Правительства Дагестана.

В процессе поездки в Дербент Михаил Бабич вместе с Артёмом Здуновым ознакомились с главной достопримечательностью города – крепостью «Нарын-кала». Здесь для делегации провели культурно-просветительскую экскурсию, в ходе которой рассказали об истории архитектурных памятников различных эпох, находящихся на территории древнего сооружения. Подробнее можно прочитать тут.