В процессе поездки в Дербент Михаил Бабич вместе с Артёмом Здуновым ознакомились с главной достопримечательностью города – крепостью «Нарын-кала». Здесь для делегации провели культурно-просветительскую экскурсию, в ходе которой рассказали об истории архитектурных памятников различных эпох, находящихся на территории древнего сооружения. Подробнее можно прочитать тут.
Михаил Бабич и Артём Здунов ознакомились с исторической частью Дербента
- Автор Мадина
- 30 июля, 2020. Четверг 12:14
Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич в рамках рабочего визита в Дербент вместе с премьер-министром РД Артёмом Здуновым и главой города Хизри Абакаровым посетил переулок Казем-Бека и древнюю цитадель Нарын-кала, пишет пресс-служба Правительства Дагестана.
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