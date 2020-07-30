ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 30 июля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 30 июля

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30 июля, 2020. Четверг 08:12
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 30 июля

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 30 июля достигло 16,9 миллиона человек.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 30 июля
Общество

В РФ  за прошедшие сутки зафиксировано 5475 случаев заражения. В общем в России выявлено 828 990 заражений коронавирусом. Из них больше 620 тысяч человек вылечились, 13 673 человека умерли.

 

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