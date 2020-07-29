ЗАМАНА - В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам

В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам

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29 июля, 2020. Среда 17:22
В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам

В министерстве по национальной политике и делам религий Дагестана прошло собрание, где была обсуждена тема организации и проведения праздника Курбан-байрам, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам
Общество

В процессе собрания было замечено, что праздник в текущем году проходит на фоне коронавирусной эпидемии, в связи с чем обязательно принятие дополнительных мер безопасности во избежание возникновения повторных очагов распространения вируса среди дагестанцев.  По результатам собрания был утвержден план мероприятий по организации и проведению в Дагестане праздника Курбан-байрам. Подробнее можно прочитать тут.

 

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