ЗАМАНА - Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку

Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку

Автор
29 июля, 2020. Среда 16:10
Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку

Сотрудники ГКБ Махачкалы в течение 3 дней пребывали в ГКБ № 40 Москвы в поселке Коммунарка для обмена опытом по лечению людей c коронавирусом, пишет РИА "Дагестан".

Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку
Общество

В интервью с корреспондентом РИА «Дагестан» Исрафилов рассказал, что в Москву они поехали по приглашению главврача коммунарки Дениса Проценко. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top