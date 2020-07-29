В интервью с корреспондентом РИА «Дагестан» Исрафилов рассказал, что в Москву они поехали по приглашению главврача коммунарки Дениса Проценко. Подробнее можно прочитать тут.
Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 16:10
Сотрудники ГКБ Махачкалы в течение 3 дней пребывали в ГКБ № 40 Москвы в поселке Коммунарка для обмена опытом по лечению людей c коронавирусом, пишет РИА "Дагестан".
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