Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа

Созданная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа и станет доступна жителям страны уже 15-го августа, пишет "Лента.ру".

Как сообщают, вакцина передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После экспертизы соответствующие документы будут направлены в министерство здравоохранения. Еще 5-7 дней уйдет на проверку в Росздравнадзоре.