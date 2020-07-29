Как сообщают, вакцина передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После экспертизы соответствующие документы будут направлены в министерство здравоохранения. Еще 5-7 дней уйдет на проверку в Росздравнадзоре.
Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 16:05
Созданная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа и станет доступна жителям страны уже 15-го августа, пишет "Лента.ру".
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