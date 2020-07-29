По информации источника, курс состоял из 43 онлайн-встреч, участвовали в них примерно 1000 стажеров и помощников адвокатов, которые слушали лекции, делали домашние задания, принимали участие в тренингах, олимпиаде и конкурсе эссе. В пресс-службе ФПА РФ сообщили, что в конкурсе участвовали представители свыше 30 адвокатских палат и что было принято решение не присуждать первые места. За участие в цикле вебинаров и конкурсе эссе Азамату Расулову зачтут часы повышения квалификации, количество которых будет определено ФПА РФ.
Адвокат из Дагестана стал призёром всероссийского конкурса
- Автор Габи
- 29 июля, 2020. Среда 12:05
Адвокат коллегии адвокатов из города Дербента Азамат Расулов получил второе место во всероссийском конкурсе эссе на тему «Что я думаю о профессии адвоката», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Адвокатской палаты региона.
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