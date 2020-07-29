Адвокат из Дагестана стал призёром всероссийского конкурса

По информации источника, курс состоял из 43 онлайн-встреч, участвовали в них примерно 1000 стажеров и помощников адвокатов, которые слушали лекции, делали домашние задания, принимали участие в тренингах, олимпиаде и конкурсе эссе. В пресс-службе ФПА РФ сообщили, что в конкурсе участвовали представители свыше 30 адвокатских палат и что было принято решение не присуждать первые места. За участие в цикле вебинаров и конкурсе эссе Азамату Расулову зачтут часы повышения квалификации, количество которых будет определено ФПА РФ.