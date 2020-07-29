Перевалка грузов в порту Махачкалы по итогам 2020 года вырастет на 20%

Махачкалинский морской порт планирует довести рост показателей по перевалке грузов к концу текущего года на 15-20%.

Подобные прогнозы были озвучены генеральным директором предприятия Мурадом Хидировым.

Согласно информации, представленной Хидировым, пандемия коронавирусной инфекции немного сказалась на динамике производственных показателей, но, несмотря на это, в первом полугодии текущего года порт увеличил перегрузку товаров и грузов на 15%.

Следует отметить, что торговый порт дагестанской столицы является лидером среди всех портов Каспийского бассейна. Его мощность способна осуществить перевалку примерно 7 млн тонн грузов.