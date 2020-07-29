ЗАМАНА - Перевалка грузов в порту Махачкалы по итогам 2020 года вырастет на 20%

Перевалка грузов в порту Махачкалы по итогам 2020 года вырастет на 20%

Автор
29 июля, 2020. Среда 11:57
Перевалка грузов в порту Махачкалы по итогам 2020 года вырастет на 20%

Махачкалинский морской порт планирует довести рост показателей по перевалке грузов к концу текущего года на 15-20%.

Перевалка грузов в порту Махачкалы по итогам 2020 года вырастет на 20%
Общество

Подобные прогнозы были озвучены генеральным директором предприятия Мурадом Хидировым.

Согласно информации, представленной Хидировым, пандемия коронавирусной инфекции немного сказалась на динамике производственных показателей, но, несмотря на это, в первом полугодии текущего года порт увеличил перегрузку товаров и грузов на 15%.

Следует отметить, что торговый порт дагестанской столицы является лидером среди всех портов Каспийского бассейна. Его мощность способна осуществить перевалку примерно 7 млн тонн грузов.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top