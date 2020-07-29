На стадионе имени Елены Исинбаевой прошел спортивный праздник

В мероприятии участвовали воспитанники подведомственных министерству спорта РД спортивных школ, в том числе юноши и девушки спортивной школы Республики Дагестан по игровым видам спорта.

В программу мероприятия вошло выполнение норм ГТО, а также весёлые старты и волейбол.