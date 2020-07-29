ЗАМАНА - На стадионе имени Елены Исинбаевой прошел спортивный праздник

На стадионе имени Елены Исинбаевой прошел спортивный праздник

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29 июля, 2020. Среда 11:51
На стадионе имени Елены Исинбаевой прошел спортивный праздник

Физкультурно-спортивный праздник, который посвятили Дню Конституции РД, прошёл на стадионе имени Елены Исинбаевой.

На стадионе имени Елены Исинбаевой прошел спортивный праздник
Общество

В мероприятии участвовали воспитанники подведомственных министерству спорта РД спортивных школ, в том числе юноши и девушки спортивной школы Республики Дагестан по игровым видам спорта.
В программу мероприятия вошло выполнение норм ГТО, а также весёлые старты и волейбол.

 

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