Познакомиться с проектом «Доступная среда» можно на сайте госпрограммы РФ zhit-vmeste.ru в разделе «Новости». Подробнее можно прочитать тут.
Всероссийский экспертно-аналитический журнал «Доступная среда»
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 11:17
Министерство труда РФ сообщает, что Автономная некоммерческая организация «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий» публикует Всероссийский экспертно-аналитический журнал «Доступная среда».
Последнее от Мадина
- Против начальника архитектуры Избербаша начато уголовное дело
- Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой
- Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой
- Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»
- Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»