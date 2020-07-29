Владимир Васильев и Михаил Бабич осмотрели новое жилье для военнослужащих в Каспийске

Лидер РД Владимир Васильев и первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич, вчера, 28 июля, ознакомились с военным городком, в рамках которого были построены 4 жилых дома для военных Каспийской флотилии из Астрахани. Информация об этом была опубликована в Instagram Администрации главы Дагестана.