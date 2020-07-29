Лидер РД Владимир Васильев и первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич, вчера, 28 июля, ознакомились с военным городком, в рамках которого были построены 4 жилых дома для военных Каспийской флотилии из Астрахани. Информация об этом была опубликована в Instagram Администрации главы Дагестана.
Владимир Васильев и Михаил Бабич осмотрели новое жилье для военнослужащих в Каспийске
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 08:14
Владимир Васильев и Михаил Бабич осмотрели новое жилье для военнослужащих в Каспийске.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Владимир Васильев и Михаил Бабич осмотрели новое жилье для военнослужащих в Каспийске Глава Дагестана Владимир Васильев и Первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, сегодня, 28 июля, осмотрели военный городок, в рамках которого построены 4 жилых дома для военнослужащих Каспийской флотилии из Астрахани. Общее количество квартир составило 528, также в доме предусмотрено 8 квартир для семей с маломобильными группами населения. Планируемая дата ввода объекта - июль-август 2020 года. Однако часть квартир оказались уже заселены и высокие гости смогли поговорить с новосёлами, которые охарактеризовали проект как «заходи и живи". "Проект отличный, квартиры полностью меблированы и обеспечены техникой",- сказал, в частности, генеральный директор ФКП «Управление заказчика капитального строительства МО РФ» Магомед Хандаев, информируя о проделанной работе.