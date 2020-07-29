В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 5395 случаев заражения. В общем в России выявлено 823 515 заражений. Из них больше 612 тысяч человек вылечились, 13 504 человека умерли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июля
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 08:08
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 29 июля достигло 16,6 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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