Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июля

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 29 июля достигло 16,6 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 5395 случаев заражения. В общем в России выявлено 823 515 заражений. Из них больше 612 тысяч человек вылечились, 13 504 человека умерли.