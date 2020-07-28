Для поступления в университеты выпускникам текущего года нужно будет набрать минимум 45 баллов по обществознанию, 44 — по информатике, 40 — по русскому языку и литературе, 39 — по математике, биологии, химии и физике, 35 — по истории.
Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ
- Автор Мадина
- 28 июля, 2020. Вторник 18:11
Министерство образования и науки России опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в университеты. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет "Лента.ру".
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