ЗАМАНА - Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ

Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ

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28 июля, 2020. Вторник 18:11
Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ

Министерство образования и науки России опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в университеты. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет "Лента.ру".

Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ
Общество

Для поступления в университеты выпускникам текущего года нужно будет набрать минимум 45 баллов по обществознанию, 44 — по информатике, 40 — по русскому языку и литературе, 39 — по математике, биологии, химии и физике, 35 — по истории.

 

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