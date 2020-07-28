Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ

Министерство образования и науки России опубликовало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в университеты. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет "Лента.ру".

Для поступления в университеты выпускникам текущего года нужно будет набрать минимум 45 баллов по обществознанию, 44 — по информатике, 40 — по русскому языку и литературе, 39 — по математике, биологии, химии и физике, 35 — по истории.