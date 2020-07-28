Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС. В соответствии с данными, представленными источником, Россия в этот список пока не будет включаться, потому что «статистика говорит, что пока рано». Обновлённый «белый список» Брюсселем будет обнародован в скором времени. Пересматривать его в следующий раз станут лишь в середине августа.
Евросоюз не планирует открывать границы с Россией как минимум до середины августа
- Автор Габи
- 28 июля, 2020. Вторник 14:20
Россия снова не войдёт в список государств, с которыми страны Евросоюза могут открыть границы.
Последнее от Габи
- В Дербенте прошёл турнир по пляжным видам спорта
- В Махачкале сносят незаконные постройки
- Из окна квартиры многоквартирного дома в Каспийске выпал 4-летний ребёнок
- Федеральная таможня внесла ясность в вопросе статуса машин с армянскими номерами
- Пенсионные выплаты работающим пенсионерам увеличатся с 1 августа