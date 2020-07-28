ЗАМАНА - Евросоюз не планирует открывать границы с Россией как минимум до середины августа

Евросоюз не планирует открывать границы с Россией как минимум до середины августа

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28 июля, 2020. Вторник 14:20
Евросоюз не планирует открывать границы с Россией как минимум до середины августа

Россия снова не войдёт в список государств, с которыми страны Евросоюза могут открыть границы.

Евросоюз не планирует открывать границы с Россией как минимум до середины августа
Общество

Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС. В соответствии с данными, представленными источником, Россия в этот список пока не будет включаться, потому что «статистика говорит, что пока рано». Обновлённый «белый список» Брюсселем будет обнародован в скором времени. Пересматривать его в следующий раз станут лишь в середине августа.

 

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