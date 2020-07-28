В России появится сеть 5G

Мобильные ТелеСистемы», которые владеют брендом МТС, получили лицензию на создание сети 5G. Такой документ охватывает почти все субъекты РФ — 83 из 85 регионов. Лицензия была выдана Роскомнадзором, она рассчитана до 16 июля 2025 года. Уточняют, что первыми клиентами 5G-сети от МТС станут большие организации и бизнес. Подробнее можно прочитать тут.