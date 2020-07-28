ЗАМАНА - В России появится сеть 5G

В России появится сеть 5G

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28 июля, 2020. Вторник 13:54
В России появится сеть 5G

Компания «Мобильные ТелеСистемы» первой в России получила лицензию на создание сети 5G, пишет "Лента.ру".

В России появится сеть 5G
Общество

Мобильные ТелеСистемы», которые владеют брендом МТС, получили лицензию на создание сети 5G. Такой документ охватывает почти все субъекты РФ — 83 из 85 регионов. Лицензия была выдана Роскомнадзором, она рассчитана до 16 июля 2025 года. Уточняют, что первыми клиентами 5G-сети от МТС станут большие организации и бизнес. Подробнее можно прочитать тут.

 

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