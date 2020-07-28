В России за прошедшие сутки зарегистрировано 5 635 случаев заражения. В общем в РФ выявлено 818 120 заражений. Из них больше 603 тысяч человек вылечились, 13 354 пациентов умерли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июля
- Автор Мадина
- 28 июля, 2020. Вторник 08:12
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 28 июля достигло 16,4 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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