Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июля

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 28 июля достигло 16,4 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 5 635 случаев заражения. В общем в РФ выявлено 818 120 заражений. Из них больше 603 тысяч человек вылечились, 13 354 пациентов умерли.