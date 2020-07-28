ЗАМАНА - Владимир Васильев вручил благодарности одарённым дагестанским детям

Владимир Васильев вручил благодарности одарённым дагестанским детям

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28 июля, 2020. Вторник 07:44
Владимир Васильев вручил благодарности одарённым дагестанским детям

В День Конституции Дагестана лидер региона Владимир Васильев утроил встречу с одарёнными детьми.

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Одарённым дагестанским детям объявлена Благодарность Главы РД Сегодня, 26 июля, Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с одарёнными детьми, среди них – призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» и победитель Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2019/2020 учебного года. Подчёркивая важную роль подрастающего поколения в изменении жизни Дагестана к лучшему, Владимир Васильев поделился с ними своими мыслями о способах роста человека, путях развития региона. Глава Дагестана приводил в качестве примеров личные истории из жизни, работы как на федеральном уровне, так и после приезда в Дагестан. Узнали талантливые подростки и о работе, проводимой не только для сокращения числа уезжающей молодёжи, но и для возвращения перспективных дагестанцев, которые в своё время на смогли себя реализовать в республике. Подобным проектом стал открытый кадровый конкурс «Мой Дагестан», благодаря которому из более чем 11 тысяч участников было выявлено 54 победителя, 29 из которых уже назначены на ответственные руководящие должности, вплоть до министерских. По словам Владимира Васильева, кадровая политика в регионе сегодня сводится к определению самых способных и талантливых людей, а не к каким-то национальным и другим субъективным факторам. Кроме того, простым и понятным языком Владимир Васильев рассказал молодёжи о собираемости налогов и дальнейшем использовании этих средств для решения социальных проблем, борьбе с коррупцией, работе с предпринимательским сообществом по выводу бизнеса из «тени» и многих других важных для населения и республики вопросах. Подчёркивая гордость за победы юных дагестанцев, руководитель региона сказал: «Ваши успехи – это результат общего улучшения педагогической системы. Как только благодаря налогам у нас появились дополнительные средства, мы направили 50 млн рублей на стимулирование 50 учителей, которые согласны переехать преподавать в сельскую местность. В этом году мы увеличили объем средств на эти цели, получили федеральную помощь и уже 140 учителей получат такую возможность".

Публикация от Правительство РД (@pravitelstvo_rd)

Выступая перед гостями, глава Дагестана поделился своим видением о способах роста человека и путях развития республики.  В конце мероприятия он вручил выдающимся одаренным детям награды.

 

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