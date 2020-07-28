У всех умерших был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
В общем с начала пандемии в Москве скончался 4 421 пациент с коронавирусом.
В Москве за прошедшие сутки скончались 10 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.
У всех умерших был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
В общем с начала пандемии в Москве скончался 4 421 пациент с коронавирусом.
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