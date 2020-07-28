Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщают, вручение провел лично Лидер РД Владимир Васильев. Подробнее можно прочитать тут.
В Доме дружбы Махачкалы было проведено вручение наград медикам Дагестана, активно участвовавшим в борьбе с коронавирусом.
Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщают, вручение провел лично Лидер РД Владимир Васильев. Подробнее можно прочитать тут.
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