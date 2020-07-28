ЗАМАНА - Федеральная таможня внесла ясность в вопросе статуса машин с армянскими номерами

Федеральная таможня внесла ясность в вопросе статуса машин с армянскими номерами

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28 июля, 2020. Вторник 01:24
Федеральная таможня внесла ясность в вопросе статуса машин с армянскими номерами

Федеральная таможенная служба внесла ясность относительно ситуации с армянскими машинами и их статусом на территории РФ.

Федеральная таможня внесла ясность в вопросе статуса машин с армянскими номерами
Общество

Так, в соответствии с официальным комментарием, машины и другие транспортные средства, которые были оформлены на территории Республики Армения после 10 октября 2014 года по ставкам, которые действуют в этой стране (отличаются от ставок таможенных пошлин, налогов ЕАЭС), находятся в статусе иностранных товаров.

Так,  ввозить эти машины на территорию можно, но только на время и только лицом, которое постоянно проживает на территории Республики Армении.

Если же машина была завезена иными лицами, которые не являются гражданами Армении и на постоянный срок, то в данном случае обязательно таможенное декларирование машин в таможенной службе соответствующего региона и уплата разницы сумм таможенных пошлин, налогов.

Следует отметить, что владельцы машин с армянским учетом, в том числе и с РД, информируют о том, что специалисты Госавтоинспекции выписывают штрафные санкции и протоколы на владельцев машин с иностранным регистрационным госзнаком.

 

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