Министр уточнил, что министерство просвещения готовится к открытию всех школ страны. Традиционные линейки будет присутствовать.
Минпросвещения объявило формат нового учебного года
- Автор Мадина
- 27 июля, 2020. Понедельник 20:08
Учебный год 2020 в школах России начнется с 1 сентября в обычном формате, удаленное обучение вводить не будут. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, пишет "Лента.ру".
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