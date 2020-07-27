ЗАМАНА - Китайский врач заявил об уничтожении доказательств вспышки коронавируса в Ухане

Китайский врач заявил об уничтожении доказательств вспышки коронавируса в Ухане

Автор
27 июля, 2020. Понедельник 20:02
Китайский врач заявил об уничтожении доказательств вспышки коронавируса в Ухане

Китай скрыл масштабы первой вспышки коронавируса в Ухань. Об этом сообщил врач Юэн Квок-Юнг, который диагностировал первые случаи инфицирования в Китае, пишет "Лента.ру".

Китайский врач заявил об уничтожении доказательств вспышки коронавируса в Ухане
Общество

Врач рассказал, все вещественные доказательства были ликвидированы, а реакция на клинические исследования была слишком долгой. Юэн Квок-Юнг рассказал, что он в составе группы, которая помогала вести расследование в Ухане, посетил продуктовый рынок «Хуанань», на котором и взяла начало коронавирусная эпидемия. По словам врача, на рынке были уничтожены все следы, он был полностью чист.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top