Врач рассказал, все вещественные доказательства были ликвидированы, а реакция на клинические исследования была слишком долгой. Юэн Квок-Юнг рассказал, что он в составе группы, которая помогала вести расследование в Ухане, посетил продуктовый рынок «Хуанань», на котором и взяла начало коронавирусная эпидемия. По словам врача, на рынке были уничтожены все следы, он был полностью чист.
Китайский врач заявил об уничтожении доказательств вспышки коронавируса в Ухане
- Автор Мадина
- 27 июля, 2020. Понедельник 20:02
Китай скрыл масштабы первой вспышки коронавируса в Ухань. Об этом сообщил врач Юэн Квок-Юнг, который диагностировал первые случаи инфицирования в Китае, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Минпросвещения объявило формат нового учебного года
- Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца
- Ряды УФСИН Дагестана пополнились выпускниками образовательных организаций ФСИН РФ
- Иностранцам в ДГТУ вручили сертификаты довузовской подготовки
- Иностранцам в Даггостехуниверситете вручили сертификаты довузовской подготовки