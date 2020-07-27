Китайский врач заявил об уничтожении доказательств вспышки коронавируса в Ухане

Врач рассказал, все вещественные доказательства были ликвидированы, а реакция на клинические исследования была слишком долгой. Юэн Квок-Юнг рассказал, что он в составе группы, которая помогала вести расследование в Ухане, посетил продуктовый рынок «Хуанань», на котором и взяла начало коронавирусная эпидемия. По словам врача, на рынке были уничтожены все следы, он был полностью чист.