Почти 300 работников Росгвардии по Дагестану были задействованы в обеспечении охраны правопорядка в период проведения парада военно-морского флота, пишет РИА "Дагестан".

Перед главными праздничными события все места скопления людей были обследованы кинологами, а наблюдательные площадки, в том числе каспийская набережная, были охвачены охранной. Все люди проходили через металлодетекторы.

Инцидентов зафиксировано на параде не было. Подробнее можно прочитать тут.