ЗАМАНА - Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана

Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана

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27 июля, 2020. Понедельник 15:16
Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана

Почти 300 работников Росгвардии по Дагестану были задействованы в обеспечении охраны правопорядка в период проведения парада военно-морского флота, пишет РИА "Дагестан".

Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана
Общество

Перед главными праздничными события все места скопления людей были обследованы кинологами, а наблюдательные площадки, в том числе каспийская набережная, были охвачены охранной. Все люди проходили через металлодетекторы.

Инцидентов зафиксировано на параде не было. Подробнее можно прочитать тут.

 

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