ЗАМАНА - Гидрометцентр предупредил о самой жаркой неделе года

Гидрометцентр предупредил о самой жаркой неделе года

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27 июля, 2020. Понедельник 16:07
Гидрометцентр предупредил о самой жаркой неделе года

В России наступает наиболее жаркий период года, в соответствии с климатической статистикой, — последняя пятидневка июля. Данную информацию сообщает «РИА Новости», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Гидрометцентр предупредил о самой жаркой неделе года
Общество

Он подчеркнул, что наиболее тёплый период не приходится на конец месяца июня, время летнего солнцестояния, потому что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность.

В соответствии с информацией, представленной Вильфандом, самый тёплый период в РФ наступает одновременно как на европейской, так и на азиатской части страны. Однако следует отметить, что для прибрежных городов наиболее тёплый месяц — август, потому что море отдаёт очень мало энергии от солнца и следовательно слой, который должен прогреться в море, больше.

 

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