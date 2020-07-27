Он подчеркнул, что наиболее тёплый период не приходится на конец месяца июня, время летнего солнцестояния, потому что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность.
В соответствии с информацией, представленной Вильфандом, самый тёплый период в РФ наступает одновременно как на европейской, так и на азиатской части страны. Однако следует отметить, что для прибрежных городов наиболее тёплый месяц — август, потому что море отдаёт очень мало энергии от солнца и следовательно слой, который должен прогреться в море, больше.