Гидрометцентр предупредил о самой жаркой неделе года

В России наступает наиболее жаркий период года, в соответствии с климатической статистикой, — последняя пятидневка июля. Данную информацию сообщает «РИА Новости», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он подчеркнул, что наиболее тёплый период не приходится на конец месяца июня, время летнего солнцестояния, потому что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность.

В соответствии с информацией, представленной Вильфандом, самый тёплый период в РФ наступает одновременно как на европейской, так и на азиатской части страны. Однако следует отметить, что для прибрежных городов наиболее тёплый месяц — август, потому что море отдаёт очень мало энергии от солнца и следовательно слой, который должен прогреться в море, больше.