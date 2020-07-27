ЗАМАНА - Глава Махачкалы поздравил жителей города с Днём Конституции Дагестана

Глава Махачкалы поздравил жителей города с Днём Конституции Дагестана

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27 июля, 2020. Понедельник 15:02
Глава Махачкалы поздравил жителей города с Днём Конституции Дагестана

Салман Дадаев поздравил махачкалинцев с днём Конституции Дагестана.

Глава Махачкалы поздравил жителей города с Днём Конституции Дагестана
Общество

В своём Instagram-аккаунте Салман Дадаев отметил, что принятие поправок в Конституцию РФ стало главным и значимым событием в истории государственности многонационального дагестанского народа.

Он подчеркнул, что убеждён в том, что общими усилиями дагестанцам под силу реализовать заложенный в Конституции потенциал для развития всех сфер жизни общества и укрепления лучших дагестанских традиций во благо каждого дагестанца.

Затем он пожелал всем жителям города крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.

 

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