Глава Махачкалы поздравил жителей города с Днём Конституции Дагестана

В своём Instagram-аккаунте Салман Дадаев отметил, что принятие поправок в Конституцию РФ стало главным и значимым событием в истории государственности многонационального дагестанского народа.

Он подчеркнул, что убеждён в том, что общими усилиями дагестанцам под силу реализовать заложенный в Конституции потенциал для развития всех сфер жизни общества и укрепления лучших дагестанских традиций во благо каждого дагестанца.

Затем он пожелал всем жителям города крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.