ЗАМАНА - Самый большой в мире аэростат приземлится в Дагестане

Самый большой в мире аэростат приземлится в Дагестане

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27 июля, 2020. Понедельник 08:27
Самый большой в мире аэростат приземлится в Дагестане

В Дагестане приземлится крупнейший в мире тепловой аэростат «Россия». В сентябре текущего года шар совершит рекордный полет, который посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Самый большой в мире аэростат приземлится в Дагестане
Общество

Начнет свой полет аэростат из Кавказских Минеральных Вод. Совершить приземление он должен на территории РД.

Уточняют, что участники полета планируют побить мировой рекорд высоты подъема тепловых аэростатов.

 

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