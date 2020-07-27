Начнет свой полет аэростат из Кавказских Минеральных Вод. Совершить приземление он должен на территории РД.
Уточняют, что участники полета планируют побить мировой рекорд высоты подъема тепловых аэростатов.
В Дагестане приземлится крупнейший в мире тепловой аэростат «Россия». В сентябре текущего года шар совершит рекордный полет, который посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.
Начнет свой полет аэростат из Кавказских Минеральных Вод. Совершить приземление он должен на территории РД.
Уточняют, что участники полета планируют побить мировой рекорд высоты подъема тепловых аэростатов.
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