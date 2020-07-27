ЗАМАНА - Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей

Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей

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27 июля, 2020. Понедельник 08:23
Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей

В Махачкале появится автоматизированная система контроля оплаты проезда. Стоимость такой карты будет составлять 60 рублей.

Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей
Общество

Мэром города Салманом Дадаевым уже подписан указ, в котором определен порядок расчета и применения тарифов общественного транспорта по маршрутам постоянных перевозок при использовании автоматизированной системы контроля оплаты за проезд. Транспортные карты можно будет приобретать с лимитом поездок на месяц, долговременные, льготные и другие. 

 

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