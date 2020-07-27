Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей

Мэром города Салманом Дадаевым уже подписан указ, в котором определен порядок расчета и применения тарифов общественного транспорта по маршрутам постоянных перевозок при использовании автоматизированной системы контроля оплаты за проезд. Транспортные карты можно будет приобретать с лимитом поездок на месяц, долговременные, льготные и другие.