Мэром города Салманом Дадаевым уже подписан указ, в котором определен порядок расчета и применения тарифов общественного транспорта по маршрутам постоянных перевозок при использовании автоматизированной системы контроля оплаты за проезд. Транспортные карты можно будет приобретать с лимитом поездок на месяц, долговременные, льготные и другие.
Стоимость транспортной карты Махачкалы составит 60 рублей
- Автор Мадина
- 27 июля, 2020. Понедельник 08:23
В Махачкале появится автоматизированная система контроля оплаты проезда. Стоимость такой карты будет составлять 60 рублей.