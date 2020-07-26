Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускник из Костромы Дмитрий Ломсадзе набрал 400 баллов на ЕГЭ по 4-м дисциплинам. Мальчик сдал русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, пишет "Лента.ру".

Как сообщают, Ломсадзе первого класса проявлял склонность к точным наукам, участвовал в олимпиадах и закончил школу с медалью.

Уточняется, что за всю историю ЕГЭ в РФ 400 баллов получили только 4 выпускника, костромчанин стал пятым.