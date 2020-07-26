Отмечается, что накануне, 25 июля, глава РД Владимир Васильев провел встречу с нынешним чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Поводом для этого стали спортивные объекты, в строительстве которых был очень заинтересован покойный отец дагестанского спортсмена, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов
Так, обсуждалось строительство спортивного комплекса в посёлке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района. Глава республики подчеркнул, что отныне строительство данных спортивных сооружений - ещё и дань памяти великого тренера.
Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте ТАСС.