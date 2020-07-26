Нурмагомедов намерен выполнить планы отца по строительству спортобъектов в Дагестане

Нынешний чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов планирует реализовать планы отца по строительству спортивных объектов в Республике Дагестан. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации главы и правительства региона.

Отмечается, что накануне, 25 июля, глава РД Владимир Васильев провел встречу с нынешним чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Поводом для этого стали спортивные объекты, в строительстве которых был очень заинтересован покойный отец дагестанского спортсмена, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов

Так, обсуждалось строительство спортивного комплекса в посёлке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района. Глава республики подчеркнул, что отныне строительство данных спортивных сооружений - ещё и дань памяти великого тренера.

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