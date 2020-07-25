В параде на Каспии в День ВМФ примут участие 12 кораблей и судов
- Автор Мадина
- 25 июля, 2020. Суббота 16:04
Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук открыл подробности парада, запланированного на 26 июля, в День ВМФ, у берегов Каспийска.
Начало парада в 9:30, рассказал Пинчук. Все желающие смогут увидеть высадку морских пехотинцев на необорудованное побережье, занятое условным противником. Подробнее можно прочитать тут.
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