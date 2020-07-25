ЗАМАНА - Первичные сосудистые центры Дагестана получат свыше 90 единиц медтехники

Первичные сосудистые центры Дагестана получат свыше 90 единиц медтехники

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25 июля, 2020. Суббота 01:00
Первичные сосудистые центры Дагестана получат свыше 90 единиц медтехники

Свыше 90 единиц медтехники для первичных сосудистых центров Республики Дагестан закупит Минздрав региона в 2020 году согласно национальному проекту "Здравоохранение". Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Министерства здравоохранения РД.

Первичные сосудистые центры Дагестана получат свыше 90 единиц медтехники
Общество

Как проинформировал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов, согласно плану, нужно будет закупить три компьютерных томографа для Республиканской клинической больницы, Республиканской больницы скорой медицинской помощи и Городской клинической больницы, а также УЗИ-аппарат, аппараты ИВЛ, современное реабилитационное оборудование для восстановления двигательной активности после инсультов и инфарктов, микроскоп для нейрохирургии и прочее.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте ТАСС.

 

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