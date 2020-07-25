Как проинформировал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов, согласно плану, нужно будет закупить три компьютерных томографа для Республиканской клинической больницы, Республиканской больницы скорой медицинской помощи и Городской клинической больницы, а также УЗИ-аппарат, аппараты ИВЛ, современное реабилитационное оборудование для восстановления двигательной активности после инсультов и инфарктов, микроскоп для нейрохирургии и прочее.
Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте ТАСС.