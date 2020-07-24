Для жертвоприношения в дагестанской столице будут готовить две специальные площадки. Одна будет располагаться недалеко от ипподрома, другая — в районе торгового центра «Киргу» в микрорайоне «Ватан».
Муфтият Дагестана назвал дату празднования Курбан-байрама
- Автор Габи
- 24 июля, 2020. Пятница 21:35
В 2020 году праздник Курбан-байрам будут отмечать с 31 июля. Данную информацию сообщает Муфтият Дагестана.
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