ЗАМАНА - Муфтият Дагестана назвал дату празднования Курбан-байрама

Муфтият Дагестана назвал дату празднования Курбан-байрама

Автор
24 июля, 2020. Пятница 21:35
Муфтият Дагестана назвал дату празднования Курбан-байрама

В 2020 году праздник Курбан-байрам будут отмечать с 31 июля. Данную информацию сообщает Муфтият Дагестана.

Муфтият Дагестана назвал дату празднования Курбан-байрама
Общество

Для жертвоприношения в дагестанской столице будут готовить две специальные площадки. Одна будет располагаться недалеко от ипподрома, другая — в районе торгового центра «Киргу» в микрорайоне «Ватан».

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top