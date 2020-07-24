Муфтият Дагестана назвал дату празднования Курбан-байрама

В 2020 году праздник Курбан-байрам будут отмечать с 31 июля. Данную информацию сообщает Муфтият Дагестана.

Для жертвоприношения в дагестанской столице будут готовить две специальные площадки. Одна будет располагаться недалеко от ипподрома, другая — в районе торгового центра «Киргу» в микрорайоне «Ватан».