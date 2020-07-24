ЗАМАНА - В Махачкале отремонтировали улицу Лизы Чайкиной

В Махачкале отремонтировали улицу Лизы Чайкиной

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24 июля, 2020. Пятница 21:16
В Махачкале отремонтировали улицу Лизы Чайкиной

Улицы дагестанской столицы, названные именами героев Советского Союза, участвуют в проекте «Улица Победы».

В Махачкале отремонтировали улицу Лизы Чайкиной
Общество

Проект «Улица Победы» реализуется согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот проект предусматривает приведение в 83 регионах РФ в нормативное состояние улиц, если их названия связаны с данной датой. Все регионы при создании программы дорожных работ на 2020 год включил в перечень объектов ремонта улицы, проспекты или площади, которые названы в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, которые требуют ремонтных работ или обустройства.

В Махачкале согласно данному национальному проекту сделают ремонт улиц имени Лизы Чайкиной, Цахая Макаева, М. Гаджиева (пос. Н. Кяхулай) и Сергея Тюленина..

Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте издания "Махачкалинские известия".

 

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