В Махачкале отремонтировали улицу Лизы Чайкиной

Проект «Улица Победы» реализуется согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот проект предусматривает приведение в 83 регионах РФ в нормативное состояние улиц, если их названия связаны с данной датой. Все регионы при создании программы дорожных работ на 2020 год включил в перечень объектов ремонта улицы, проспекты или площади, которые названы в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, которые требуют ремонтных работ или обустройства.

В Махачкале согласно данному национальному проекту сделают ремонт улиц имени Лизы Чайкиной, Цахая Макаева, М. Гаджиева (пос. Н. Кяхулай) и Сергея Тюленина..

Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте издания "Махачкалинские известия".