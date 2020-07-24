ЗАМАНА - МВД Дагестана исполнило мечту больного ребёнка из Махачкалы

МВД Дагестана исполнило мечту больного ребёнка из Махачкалы

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24 июля, 2020. Пятница 21:06
МВД Дагестана исполнило мечту больного ребёнка из Махачкалы

Работники ДПС выполнили заветное желание 14-летнего Расула, сделали на день рождения мальчика с особенностями развития подарок, о котором он давно мечтал, – поездку по дагестанской столице на патрульном автомобиле.

МВД Дагестана исполнило мечту больного ребёнка из Махачкалы
Общество

 

Кроме основного подарка – поездки в кортеже из патрульных машин, министерство внутренних дел подарило Расулу именинный торт и игрушечную машину ДПС на пульте управления. Помимо этого, родителям ребёнка дали обещание организовать вручение ему паспорта гражданина РФ прямо у них дома.

Сообщается, что увидев поздравительный видеоролик на странице министерства и «узнав свою работу», кондитер не приняла оплату за «гаишный торт», и вернула ранее перечисленную сумму обратно на счет.

«Извините, но я не могу их принять! Пусть у него сложится все самым наилучшим образом! Хочу быть причастной к этому!» – написала в сообщении кондитер по словам представителя МВД по Республике Дагестан.

 

 

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