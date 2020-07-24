Мероприятие было организовано президентом Дагестанской республиканской общественной организации «Федерация художественной гимнастики» Тамилой Муртузалиевой.
Мастер-класс для спортсменок организовала Хадиджа Гаджияхяева, которая является мастером спорта, четырёхкратной чемпионкой Азербайджана и участницей чемпионатов мира и Европы.
В Махачкале прошла открытая тренировка по художественной гимнастике
- Автор Габи
- 24 июля, 2020. Пятница 15:06
Тренировка в парке Ленинского комсомола на свежем воздухе состоялась для всех воспитанниц спортивных школ и клубов, которые занимаются художественной гимнастикой в регионе.
Мероприятие было организовано президентом Дагестанской республиканской общественной организации «Федерация художественной гимнастики» Тамилой Муртузалиевой.
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