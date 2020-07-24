ЗАМАНА - В Махачкале прошла открытая тренировка по художественной гимнастике

В Махачкале прошла открытая тренировка по художественной гимнастике

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24 июля, 2020. Пятница 15:06
В Махачкале прошла открытая тренировка по художественной гимнастике

Тренировка в парке Ленинского комсомола на свежем воздухе состоялась для всех воспитанниц спортивных школ и клубов, которые занимаются художественной гимнастикой в регионе.

В Махачкале прошла открытая тренировка по художественной гимнастике
Общество

Мероприятие было организовано президентом Дагестанской республиканской общественной организации «Федерация художественной гимнастики» Тамилой Муртузалиевой.
Мастер-класс для спортсменок организовала Хадиджа Гаджияхяева, которая является мастером спорта, четырёхкратной чемпионкой Азербайджана и участницей чемпионатов мира и Европы.

 

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