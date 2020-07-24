ЗАМАНА - Центральную библиотеку Каспийска переоснастят в рамках нацпроекта «Культура»

Центральную библиотеку Каспийска переоснастят в рамках нацпроекта «Культура»

Автор
24 июля, 2020. Пятница 12:51
Центральную библиотеку Каспийска переоснастят в рамках нацпроекта «Культура»

Центральная библиотека города Каспийск включена в программу по созданию модельных библиотек согласно нацпроекту «Культура» на 2021 год. Накануне министр культуры Зарема Бутаева прибыла в учреждение с рабочим визитом.

Центральную библиотеку Каспийска переоснастят в рамках нацпроекта «Культура»
Общество

Как подчеркнула руководитель ведомства, с помощью переоснащения муниципальной библиотеки по модельному стандарту учреждение будет центром притяжения и культурного досуга жителей города, новым образовательным и просветительским пространством.

Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в республики, связанной с распространением коронавирусной инфекции, формат обслуживания читателей немного видоизменен. Библиотека принимает посетителей по предварительной записи, учитывая все предписания Роспотребнадзора. Каждый документ после возврата читателями помещается на пять дней на карантин,  затем снова возвращаются в фонд.

Как проинформировали работники библиотеки, в настоящее время проводится деятельность по формированию электронного каталога. Кроме того, планируется создание открытой библиотеки в парковой зоне Каспийска.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top