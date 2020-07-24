Центральную библиотеку Каспийска переоснастят в рамках нацпроекта «Культура»

Центральная библиотека города Каспийск включена в программу по созданию модельных библиотек согласно нацпроекту «Культура» на 2021 год. Накануне министр культуры Зарема Бутаева прибыла в учреждение с рабочим визитом.

Как подчеркнула руководитель ведомства, с помощью переоснащения муниципальной библиотеки по модельному стандарту учреждение будет центром притяжения и культурного досуга жителей города, новым образовательным и просветительским пространством.

Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в республики, связанной с распространением коронавирусной инфекции, формат обслуживания читателей немного видоизменен. Библиотека принимает посетителей по предварительной записи, учитывая все предписания Роспотребнадзора. Каждый документ после возврата читателями помещается на пять дней на карантин, затем снова возвращаются в фонд.

Как проинформировали работники библиотеки, в настоящее время проводится деятельность по формированию электронного каталога. Кроме того, планируется создание открытой библиотеки в парковой зоне Каспийска.