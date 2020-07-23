ЗАМАНА - Минюст Дагестана рассказал об итогах работы столичного ЗАГСа за первое полугодие 2020 года

Минюст Дагестана рассказал об итогах работы столичного ЗАГСа за первое полугодие 2020 года

Автор
23 июля, 2020. Четверг 17:52
Минюст Дагестана рассказал об итогах работы столичного ЗАГСа за первое полугодие 2020 года

Минюст РД опубликовали итоги работы ЗАГСа Махачкалы за первое полугодие текущего года, пишет РИА "Дагестан".

Минюст Дагестана рассказал об итогах работы столичного ЗАГСа за первое полугодие 2020 года
Общество

С начала этого года работниками отдела ЗАГС зарегистрировано 9 тысяч 754 записей актов гражданского состояния, а в 2019 – 10 тысяч 189.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top