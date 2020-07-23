Минюст Дагестана рассказал об итогах работы столичного ЗАГСа за первое полугодие 2020 года
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 17:52
Минюст РД опубликовали итоги работы ЗАГСа Махачкалы за первое полугодие текущего года, пишет РИА "Дагестан".
С начала этого года работниками отдела ЗАГС зарегистрировано 9 тысяч 754 записей актов гражданского состояния, а в 2019 – 10 тысяч 189. Подробнее можно прочитать тут.
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