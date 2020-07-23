Бекхэм обратился к Хабибу, написав, что в мыслях он с ним и его родными.
Бекхэм отреагировал на пост Нурмагомедова об умершем отце
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 17:35
Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал пост российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове. Комментарий был опубликован в Instagram.
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