ЗАМАНА - В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ

В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ

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23 июля, 2020. Четверг 15:39
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ

Секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с коронавирусной эпидемией, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал «Пул №3».

В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Общество

Как сообщил Песков, на данный момент от правительства на эту тему нет комментариев. Работа в этом направлении идет. Песков уточнил, что Россия будет открывать границы странам лишь на принципах взаимности.

 

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