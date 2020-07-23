Как сообщил Песков, на данный момент от правительства на эту тему нет комментариев. Работа в этом направлении идет. Песков уточнил, что Россия будет открывать границы странам лишь на принципах взаимности.
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 15:39
Секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с коронавирусной эпидемией, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал «Пул №3».
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